Non è un torneo per chi vuol far polemiche sterili

Il Continental Classic 2025 si distingue per la sua capacità di offrire incontri avvincenti, sviluppi interessanti e sorprese continue. A differenza di altri tornei, questa competizione riesce a combinare spettacolo e narrazione, mantenendo alta l’attenzione settimana dopo settimana. Un evento che si conferma come una delle principali attrazioni nel panorama del wrestling.

Il Continental Classic 2025, più degli altri anni, riesce a unire buoni match, prosecuzione di storyline e momenti sorprendenti, coi risultati ottenuti dí settimana in settimana. Le vittorie di Fletcher su Okada, Castagnoli su Moxley e Mascara Dorada su Castagnoli muovono la classifica e avvicinano il torneo allo spirito del G1 Climax della NJPW. C'è un po' tutto dentro. I dissidi tra Okada e Takeshita, le crepe dei Death Riders, le divisioni nella Conglomeration, la crescita di Knight e l'evoluzione di Pac. In attesa di capire cosa accadrà con Jake Perry, ora che entra nel gruppo oro al posto di Darby Allin.