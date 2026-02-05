Decreto sicurezza intesa governo-Quirinale | sì al fermo preventivo ma con riscontri oggettivi

In giornata il governo ha ottenuto l’accordo del Quirinale sul decreto sicurezza. La stretta sulla sicurezza resta, ma ora ci sarà un controllo più rigoroso e oggettivo prima di applicare il fermo preventivo. La maggioranza si impegna a rendere la normativa compatibile con la Costituzione, dopo aver chiarito alcuni punti chiave con il Colle.

“Costituzionalizzare” il decreto. Rendere cioè compatibile con i principi della Carta la stretta sulla sicurezza che il governo Meloni si appresta a varare oggi in Cdm. Senza stravolgerne i capisaldi, ma di fatto smussandone gli angoli e rivedendo i punti che rischiavano di infrangersi contro il muro del Colle. Sceglie la linea soft, l’esecutivo: sul pacchetto sicurezza non ci saranno forzature. «L’importante – assicurano al Messaggero fonti di Palazzo Chigi – è preservare la leale collaborazione e la fiducia reciproca». Intesa governo-Quirinale: sì al fermo preventivo Tradotto: il decreto sicurezza conterrà ancora le misure considerate non rinviabili dal governo, specie dopo gli scontri di Torino e a una manciata di ore dal via alle Olimpiadi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Domani il governo porta in Consiglio dei ministri la nuova bozza del decreto sicurezza.

Il governo sta accelerando sulla legge sulla sicurezza, con l’obiettivo di approvare presto il pacchetto di misure.

