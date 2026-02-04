Domani il governo porta in Consiglio dei ministri la nuova bozza del decreto sicurezza. La novità principale riguarda il fermo preventivo, che diventa un «accompagnamento» più che un procedimento di detenzione. Il testo prevede anche lo scudo penale, esteso a tutti i cittadini, con garanzie legali più chiare per gli agenti delle forze dell’ordine. La trattativa tra ministri e forze di governo si concentra ora sui dettagli, mentre le opposizioni chiedono approfondimenti.

Ecco l'ultima bozza del pacchetto Sicurezza atteso domani in Consiglio dei ministri. I testi, che il Corriere è in grado di anticipare, confermano la presenza nel decreto legge del «fermo preventivo». Che tecnicamente sarà un accompagnamento. E cioè la possibilità per le forze di polizia di trattenere per un massimo di 12 ore senza necessità di convalida del magistrato, ma con sola comunicazione persone con precedenti specifici in vista di manifestazioni. Ci sarà sempre nel dl la stretta sulle armi bianche. E cioè il divieto di vendita di coltelli e armi atte a offendere ai minori di 18 anni, con sanzioni amministrative pecuniarie fino a 12. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Decreto sicurezza, ecco la bozza: il fermo preventivo è un «accompagnamento». Sì allo scudo penale ma esteso a tutti i cittadini

Domani il governo presenta al Consiglio dei ministri la nuova bozza del decreto sicurezza.

#Decreto-Sicurezza- Torino || Il governo ha deciso di rafforzare il decreto sicurezza dopo le violenze di Torino.

