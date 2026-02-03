Decreto Sicurezza cos'è il fermo preventivo per i manifestanti che il governo vuole introdurre

Il governo sta valutando di inserire nel decreto Sicurezza un nuovo strumento: il fermo preventivo di 12 ore per i manifestanti sospetti. Questa misura, ancora in fase di studio, potrebbe consentire alle forze dell’ordine di trattenere le persone prima che si trasformino in manifestazioni violente. La proposta ha già sollevato molte critiche da parte delle opposizioni e di alcune associazioni, che la considerano un passo indietro sulla libertà di protesta. Per ora, resta tutto in stand-by, ma l’ipotesi si fa sempre più concreta.

Il governo sta studiando la possibilità di introdurre nel decreto Sicurezza un fermo preventivo di 12 ore per i manifestanti sospetti. Sulla misura però ci sono dubbi di costituzionalità. La stretta sulla sicurezza, dopo le violenze al corteo di Torino, arriverà domani al Consiglio dei ministri.

