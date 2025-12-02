Governo | Conte ' su tasse migranti e sicurezza Meloni ha fallito'

Iltempo.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Io dico quello che ho già detto pubblicamente l'ultima volta che lei è venuta in Parlamento alla Camera dei Deputati. Gli ho consegnato un libretto di 35 pagine che sintetizza" le tasse del governo Meloni. "Ci sono tre anni di tasse e loro hanno preso voti dicendo che avrebbero tagliato le tasse, dicendo che avrebbero assolutamente aumentato le minime e dicendo che avrebbero contrastato i flussi migratori e non avrebbero fatto sbarcare più nessuno. Il risultato è che il blocco navale è saltato e ci sono più di 300.000 sbarchi". Lo dice Giuseppe Conte a Di Martedì su La7. 🔗 Leggi su Iltempo.it

governo conte su tasse migranti e sicurezza meloni ha fallito

© Iltempo.it - Governo: Conte, 'su tasse, migranti e sicurezza Meloni ha fallito'

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

governo conte tasse migrantiGoverno: Conte, 'su tasse, migranti e sicurezza Meloni ha fallito' - "Io dico quello che ho già detto pubblicamente l'ultima volta che lei è venuta in Parlamento alla Camera dei Deputati. Si legge su iltempo.it

governo conte tasse migrantiConte: con Meloni imprese in ginocchio e record tasse, poveri e sbarchi - 'Il governo delle tasse sta piegando in ginocchio le imprese'. Secondo notizie.tiscali.it

Conte, su migranti fallimento clamoroso del Governo - È il Governo che aveva la ricetta pronta, è il Governo del blocco navale che avrebbe ... Riporta ansa.it

Le voci dal Palazzo, Conte: “Con la Meloni aumentano le tasse”. Renzi: “Un governo mediocre e incapace”. Landini: “Porteranno il Paese a sbattere”. Casasco (FI ... - “Aumentano le tasse” tuona il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Da blitzquotidiano.it

Cosa si dice in TV, Casalino: “Meloni è brava, malgrado le difficoltà mantiene ancora il consenso”. Renzi: “Noi facevamo i bonus, ma questo governo sta facendo i malus ... - “Noi facevamo i bonus, ma questo governo sta facendo i malus” attacca il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Come scrive blitzquotidiano.it

Conte: “Questo è il Governo delle tasse” - L'intervista a Giuseppe Conte a diMartedì di Giovanni Floris: Secondo Giorgia Meloni il suo governo ha mietuto successi. Da la7.it

Cerca Video su questo argomento: Governo Conte Tasse Migranti