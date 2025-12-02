Governo | Conte ' su tasse migranti e sicurezza Meloni ha fallito'

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Io dico quello che ho già detto pubblicamente l'ultima volta che lei è venuta in Parlamento alla Camera dei Deputati. Gli ho consegnato un libretto di 35 pagine che sintetizza" le tasse del governo Meloni. "Ci sono tre anni di tasse e loro hanno preso voti dicendo che avrebbero tagliato le tasse, dicendo che avrebbero assolutamente aumentato le minime e dicendo che avrebbero contrastato i flussi migratori e non avrebbero fatto sbarcare più nessuno. Il risultato è che il blocco navale è saltato e ci sono più di 300.000 sbarchi". Lo dice Giuseppe Conte a Di Martedì su La7. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Governo: Conte, 'su tasse, migranti e sicurezza Meloni ha fallito'

