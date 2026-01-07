Stretta sulla sicurezza il Governo lavora a due testi | nel decreto giro di vite su coltelli e tutela degli agenti Presto in Cdm

Il Governo sta preparando due interventi legislativi in materia di sicurezza, uno relativo al decreto per il rafforzamento dell’ordine pubblico e la tutela degli agenti, e l’altro su misure contro la criminalità. Questi provvedimenti, attualmente in fase di definizione, sono destinati a essere presentati presto in Parlamento, con l’obiettivo di rafforzare le misure di prevenzione e tutela nell’ambito della sicurezza pubblica.

Giro di vite su ordine pubblico e criminalità. Approderanno presto in Parlamento un decreto e un disegno di legge in materia di sicurezza, provvedimenti sui quali ha lavorato direttamente l'Esecutivo. Lo riferiscono ad Open fonti di maggioranza. Un tema che non ha mai abbandonato il dibattito pubblico e politico (e sul quale ora sta puntando i piedi anche il centrosinistra ), ma che è tornato con forza al centro dell'agenda del governo dopo l'omicidio di Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni, ucciso a coltellate nella notte del 5 gennaio in un parcheggio nei pressi della stazione di Bologna.

