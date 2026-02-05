Decreto sicurezza riscritto dal Quirinale fermo preventivo con riscontri oggettivi scudo penale esteso ai cittadini testo in Cdm
Il presidente Mattarella ha firmato alcune modifiche al decreto sicurezza del governo. Il testo ora torna al Consiglio dei ministri, che dovrà approvarlo con le nuove modifiche. Tra le novità più importanti, il Quirinale ha insistito sul fermo preventivo con riscontri oggettivi e ha esteso lo scudo penale anche ai cittadini. Oggi i ministri si riuniscono per discutere il provvedimento aggiornato.
Mattarella è intervenuto sul decreto sicurezza apportando alcune modifiche. Oggi i provvedimenti sul tavolo del Consiglio dei ministri Il decreto sicurezza del governo è stato "riscritto" dal Quirinale che ha apportato alcune modifiche, principalmente su due degli aspetti principali: il fermo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In giornata il governo ha ottenuto l’accordo del Quirinale sul decreto sicurezza.
Decreto Sicurezza, fermo preventivo e scudo penale: il blocco di Mattarella a MeloniIl decreto Sicurezza passa dal Quirinale: cambia il fermo preventivo e lo scudo penale per gli agenti. Ecco le modifiche introdotte ... quifinanza.it
Decreto sicurezza 2026: cosa aspettarsi dal nuovo intervento sulla sicurezza?Il decreto sicurezza 2026 prende forma tra dl e ddl: nuove regole per polizia, armi bianche, ordine pubblico e pene più dure. Cosa prevede il pacchetto sicurezza. notizie.it
