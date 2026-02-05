Decreto sicurezza riscritto dal Quirinale fermo preventivo con riscontri oggettivi scudo penale esteso ai cittadini testo in Cdm

Il presidente Mattarella ha firmato alcune modifiche al decreto sicurezza del governo. Il testo ora torna al Consiglio dei ministri, che dovrà approvarlo con le nuove modifiche. Tra le novità più importanti, il Quirinale ha insistito sul fermo preventivo con riscontri oggettivi e ha esteso lo scudo penale anche ai cittadini. Oggi i ministri si riuniscono per discutere il provvedimento aggiornato.

