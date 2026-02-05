Ponte sullo Stretto il decreto cambia rotta | saltano il Commissario e i paletti alla Corte dei conti

Dopo settimane di discussioni, il governo ha deciso di cambiare strada sul ponte tra Calabria e Sicilia. Oggi, in Consiglio dei ministri, hanno approvato un nuovo schema di decreto che elimina il Commissario e rimuove i limiti imposti alla Corte dei conti. La decisione arriva dopo un confronto diretto con il Quirinale, che ha portato a una svolta nel progetto.

Sul Ponte sullo Stretto il governo cambia passo e riscrive l'articolo chiave del decreto Infrastrutture. Dopo giorni di confronto con il Colle, il testo approda oggi pomeriggio in Consiglio dei ministri con una governance meno straordinaria e con il Mit guidato da Matteo Salvini di nuovo al centro della partita. Come anticipato dal Sole 24 Ore, nelle interlocuzioni degli ultimi giorni con il Quirinale, erano emerse osservazioni su parti dell'impianto originario dell'articolo 1, quello con il compito delicato di rimettere in pista e soprattutto portare a dama la realizzazione dell'opera. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

