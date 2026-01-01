Botti di Capodanno | 770 gli interventi dei vigili del fuoco nella notte In Sicilia 16 solo 6 in Calabria

Durante la notte di Capodanno, i vigili del fuoco hanno effettuato 770 interventi legati a incendi, in calo rispetto ai 882 dell’anno precedente. La Sicilia ha registrato 16 interventi, mentre in Calabria sono stati 6. Questi dati evidenziano un leggero miglioramento nella gestione dei fuochi d’artificio e dei festeggiamenti, con un’attenzione crescente alla sicurezza pubblica durante le festività.

Sono stati 770 la notte scorsa gli interventi dei vigili del fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, 112 in meno rispetto allo scorso anno, quando furono 882. Il numero maggiore in Emilia Romagna, 114. Gli altri interventi sono stati in Lombardia (113), Veneto e Trentino Alto Adige (77), Campania e Toscana (69), Puglia (68), Piemonte (63), Lazio (61), Friuli Venezia Giulia (36),. 🔗 Leggi su Feedpress.me

