Decree parità retributiva | governo lavora sul testo da recepire dall’UE per equalità salari

In Italia il governo sta lavorando a un nuovo decreto sulla parità retributiva. Il testo, ancora in fase di definizione, mira a recepire le norme europee per garantire salari uguali a uomini e donne sul posto di lavoro. L’obiettivo è semplificare le procedure e rafforzare i controlli per evitare discriminazioni salariali. La proposta dovrebbe arrivare presto in Parlamento per l’approvazione definitiva.
**Un decreto per la parità retributiva, approvato in Consiglio dei ministri, è ormai in fase avanzata di elaborazione. Il governo lavora per recepire la direttiva UE 2023970, che impone obblighi di trasparenza salariale. Il testo, che prevede 16 articoli, punta a garantire equità nei salari, soprattutto tra uomini e donne, con un sistema di tracciabilità rigoroso. Le aziende saranno chiamate a fornire informazioni precise sulle retribuzioni medie, suddivise per sesso, per ogni categoria di lavoro. L’obiettivo è consentire ai lavoratori di confrontare i loro stipendi con quelli di colleghi con mansioni simili o equivalente valore, e chiedere al datore di lavoro i dati necessari per verificare eventuali disparità. 🔗 Leggi su Ameve.eu
