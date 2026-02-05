Decree parità retributiva | governo lavora sul testo da recepire dall’UE per equalità salari

In Italia il governo sta lavorando a un nuovo decreto sulla parità retributiva. Il testo, ancora in fase di definizione, mira a recepire le norme europee per garantire salari uguali a uomini e donne sul posto di lavoro. L’obiettivo è semplificare le procedure e rafforzare i controlli per evitare discriminazioni salariali. La proposta dovrebbe arrivare presto in Parlamento per l’approvazione definitiva.

**Un decreto per la parità retributiva, approvato in Consiglio dei ministri, è ormai in fase avanzata di elaborazione. Il governo lavora per recepire la direttiva UE 2023970, che impone obblighi di trasparenza salariale. Il testo, che prevede 16 articoli, punta a garantire equità nei salari, soprattutto tra uomini e donne, con un sistema di tracciabilità rigoroso. Le aziende saranno chiamate a fornire informazioni precise sulle retribuzioni medie, suddivise per sesso, per ogni categoria di lavoro. L’obiettivo è consentire ai lavoratori di confrontare i loro stipendi con quelli di colleghi con mansioni simili o equivalente valore, e chiedere al datore di lavoro i dati necessari per verificare eventuali disparità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Decree parità retributiva: governo lavora sul testo da recepire dall’UE per equalità salari Approfondimenti su Decreto Parità I salari sono fermi: tutte le ragioni della stagnazione retributiva Negli ultimi cinque anni, i salari in Italia sono cresciuti meno dell'inflazione, accumulando una differenza di circa 9 punti percentuali. Parità retributiva: un passo fondamentale per crescita economica e inclusione in Italia L’Italia si avvicina a un momento importante: il governo ha avviato le prime mosse per garantire una parità di retribuzione tra uomini e donne. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Decreto Parità Argomenti discussi: Decreto sulla parità retributiva: obblighi di trasparenza e sanzioni per differenze salariali superiori al 5%. Parità retributiva, governo al lavoro sul decreto che recepisce direttiva Ue: cosa prevedeLeggi su Sky TG24 l'articolo Parità retributiva, governo al lavoro sul decreto che recepisce direttiva Ue: cosa prevede ... tg24.sky.it Parità salariale, svolta in arrivo: stipendi trasparenti per tutti, ecco cosa cambiaIl governo recepisce la direttiva UE: lavoratori e candidati potranno conoscere retribuzioni e criteri aziendali ... tg.la7.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.