Parità retributiva | un passo fondamentale per crescita economica e inclusione in Italia

L’Italia si avvicina a un momento importante: il governo ha avviato le prime mosse per garantire una parità di retribuzione tra uomini e donne. È un passo che potrebbe cambiare molte cose, portando più equità sul lavoro e contribuendo alla crescita economica. La strada è ancora lunga, ma l’obiettivo è chiaro: eliminare le differenze salariali e promuovere un’Italia più inclusiva.

L'Italia si trova di fronte a una svolta strategica per il proprio futuro economico e sociale: l'attuazione della parità retributiva di genere. Secondo Matilde Marandola, presidente dell'Associazione italiana direzione personale (Aidp), questo obiettivo non è solo un dovere etico, ma una vera e propria opportunità per rilanciare la crescita del Paese. Il tema, che riguarda il valore del lavoro indipendentemente dal genere del lavoratore, sta assumendo centralità nel dibattito sul mercato del lavoro, in un contesto in cui l'Italia continua a registrare un divario retributivo tra uomini e donne tra i più elevati in Europa.

