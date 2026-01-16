I salari sono fermi | tutte le ragioni della stagnazione retributiva
Negli ultimi cinque anni, i salari in Italia sono cresciuti meno dell'inflazione, accumulando una differenza di circa 9 punti percentuali. Questa stagnazione retributiva riflette vari fattori economici e di mercato, influenzando il potere d'acquisto dei lavoratori. Analizzare le cause di questa tendenza è fondamentale per comprendere le dinamiche salariali attuali e le possibili implicazioni future per il mercato del lavoro.
Le retribuzioni dei lavoratori hanno corso meno dell’inflazione nel periodo dal 2019 al 2024: la distanza cumulata è di 9 punti secondo un’analisi dell’Inps. Anche con il modesto recupero del 2024, resta ampio il divario rispetto al periodo pre Covid. L’imponibile previdenziale annuo dei giovani è meno della metà di quello dei senior. Le retribuzioni dei lavoratori hanno corso meno dell’inflazione nel periodo dal 2019 al 2024: la distanza cumulata è di 9 punti. Nonostante nel 2024 vi sia stato un modesto recupero - le retribuzioni contrattuali sono salite di 3 punti a fronte di un’inflazione di un punto - resta ancora molto da recuperare per tornare ai livelli pre Covid. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Leggi anche: Inflazione e detassazione, le vere ragioni del grande silenzio sul crollo dei salari
Leggi anche: Il Sud cresce più del Nord grazie al Pnrr ma i salari sono fermi e la fuga dei giovani laureati non si arresta
I salari sono fermi: tutte le ragioni della stagnazione retributiva; Bankitalia, in Italia salari orari reali fermi dal 2000. Panetta: investimenti, innovazione e produttività sono la chiave del rilancio; Salari fermi, prezzi in corsa. Le retribuzioni dei lavoratori non tengono il passo dell'inflazione; Bankitalia e Inps smontano il bluff sul lavoro di Meloni.
Bankitalia, in Italia salari orari reali fermi dal 2000. Panetta: investimenti, innovazione e produttività sono la chiave del rilancio - In Italia "la produttività ristagna da un quarto di secolo” e “la capacità di innovare resta distante dai paesi alla ... ildiariodellavoro.it
Salari fermi, prezzi in corsa. Le retribuzioni dei lavoratori non tengono il passo dell’inflazione - A certificarlo è l’Inps che nella “Analisi della dinamica retributiva dei lavoratori dipendenti pubblici e privati” fotografa un decennio di crescita salariale insufficiente rispetto all’aumento dei p ... varesenews.it
Bankitalia, Panetta: in Italia salari orari reali fermi dal 2000 - In Italia 'la produttività ristagna da un quarto di secolo; la capacità di innovare resta distante dai paesi ... notizie.tiscali.it
Negli ultimi quattro anni i salari reali in Italia si sono ridotti di circa il 6%. Un dato gravissimo, che certifica quello che milioni di lavoratori vivono ogni giorno: si lavora di più, ma si è sempre più poveri. I numeri dell’Inps confermano che le retribuzioni non hanno - facebook.com facebook
Salari, in 10 anni sono saliti meno dell’inflazione: gli italiani che lavorano all’estero guadagnano il triplo x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.