I salari sono fermi | tutte le ragioni della stagnazione retributiva

Negli ultimi cinque anni, i salari in Italia sono cresciuti meno dell'inflazione, accumulando una differenza di circa 9 punti percentuali. Questa stagnazione retributiva riflette vari fattori economici e di mercato, influenzando il potere d'acquisto dei lavoratori. Analizzare le cause di questa tendenza è fondamentale per comprendere le dinamiche salariali attuali e le possibili implicazioni future per il mercato del lavoro.

Le retribuzioni dei lavoratori hanno corso meno dell’inflazione nel periodo dal 2019 al 2024: la distanza cumulata è di 9 punti secondo un’analisi dell’Inps. Anche con il modesto recupero del 2024, resta ampio il divario rispetto al periodo pre Covid. L’imponibile previdenziale annuo dei giovani è meno della metà di quello dei senior. Le retribuzioni dei lavoratori hanno corso meno dell’inflazione nel periodo dal 2019 al 2024: la distanza cumulata è di 9 punti. Nonostante nel 2024 vi sia stato un modesto recupero - le retribuzioni contrattuali sono salite di 3 punti a fronte di un’inflazione di un punto - resta ancora molto da recuperare per tornare ai livelli pre Covid. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

