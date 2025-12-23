Fiorentina Commisso scomette su Fabio Paratici | l’ex Juventus pronto a guidare la rivoluzione viola

La Fiorentina di Rocco Commisso si prepara a un cambiamento significativo con l’ingresso di Fabio Paratici nel ruolo di dirigente. Dopo un periodo complicato, il club punta su questa scelta per rilanciare l’organico e migliorare la posizione in classifica. La decisione rappresenta un passo importante nella strategia di rinnovamento societario, con l’obiettivo di consolidare il progetto sportivo e tornare a competere ai livelli desiderati.

Dopo un periodo difficile, la Fiorentina è pronta a una vera e propria rivoluzione societaria. Il club di Rocco Commisso ha deciso di stravolgere il proprio organigramma dirigenziale, puntando su un nome di peso per risalire dall’ultimo posto in classifica e rilanciare il progetto: Fabio Paratici. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

