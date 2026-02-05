De Siervo frecciatina ai tifosi | In questo momento non all’altezza del campionato Interventi severi ma inevitabili

De Siervo punta il dito contro i tifosi italiani, commentando che al momento non sono all’altezza del campionato. Durante un evento con Haier, l’amministratore delegato della Lega Serie A ha detto che sono necessari interventi severi, anche se inevitabili. La sua frase ha fatto discutere, lasciando intendere che l’atteggiamento dei tifosi può influenzare le prestazioni delle squadre e il livello generale del calcio italiano.

Inter News 24 De Siervo lancia una frecciatina ai tifosi di calcio italiani. Le parole dell'ad della Lega Serie A a margine dell'evento in collaborazione con Haier. Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha rilasciato dichiarazioni importanti ai media durante l'evento di collaborazione tra Haier e la Lega, trattando tematiche cruciali come innovazione tecnologica, sicurezza negli stadi e la difficile gestione dei calendari. De Siervo ha posto l'accento sui progressi della Serie A in termini di tecnologia e sulla crescente attenzione alla sicurezza, pur riconoscendo le difficoltà organizzative legate alla congestione delle partite.

