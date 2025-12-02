Milan-Como la rabbia dei tifosi contro De Siervo | Dovete rimborsarci è una pagliacciata

Istituzioni calcistiche al lavoro per il match in Australia, ma il pubblico non ci sta: sul web si scatena ancora una volta la polemica Tanti i protagonisti che hanno preso la parola durante il ‘Gran Galà del Calcio’ di ieri sera, tra cui anche l’ad della Lega Serie A Luigi De Siervo. Interpellato nuovamente sul progetto di disputare Milan-Como a Perth in Australia, per il quale a suo dire la situazione sarebbe a buon punto. Ma le sue parole, ancora una volta, hanno generato il caos. Tanti commenti negativi dagli appassionati del mondo del calcio, che chiedono ben altro tipo di misure per rilanciare il calcio italiano. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan-Como, la rabbia dei tifosi contro De Siervo: “Dovete rimborsarci, è una pagliacciata”

