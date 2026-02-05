De Siervo lancia la frecciata | Le tifoserie in questo momento non sono all’altezza della Serie A!

De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, non le manda a dire. Dopo gli incidenti di questo weekend, ha detto chiaramente che le tifoserie italiane non sono all’altezza della massima serie. La sua frase ha scatenato polemiche e reazioni, ma lui non si ferma e insiste: serve più rispetto e comportamento corretto sugli spalti.

