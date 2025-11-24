Qarabag Qurbanov | Col Napoli partita difficile spero che riusciremo a fare una grande partita

Qurbav, allenatore del Qarabag, alla vigilia dl match di Champions League contro il Napoli, è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. Queste le sue parole: Qurbanov: “Siamo in una città bellissima, con una squadra con una storia e un grande allenatore. Sappiamo che sarà una partita difficile e sarà importante per la loro qualificazione, ma anche noi ci siamo preparati e spero che riusciremo a fare una grande partita”. Ambite alla qualificazione?. “Sappiamo che é strano che siamo qua, ma la nostra ambizione non cambia, ci vogliamo godere ogni momento nonostante il risultato e abbiamo anche fiducia in noi stessi”. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Qarabag, Qurbanov: “Col Napoli partita difficile, spero che riusciremo a fare una grande partita”

