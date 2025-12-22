Tempo di lettura: 3 minuti Il Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica dell’Ufita, riunitosi nella giornata di sabato 20 dicembre, ha provveduto ad eleggere, all’unanimità, alla carica di Presidente per il prossimo quinquennio, Francesco Vigorita. Vigorita è stato riconfermato nella carica per il quarto mandato consecutivo e questo è indicativo di quanto il presidente Vigorita abbia inciso, in questi anni, nell’azione e nella politica consortile sul territorio di competenza e della positiva svolta che ha saputo imprimere, portando il Consorzio ad essere importante punto di riferimento per le imprese agricole consorziate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Consorzio di Bonifica dell’Ufita, Vigorita rieletto Presidente

Leggi anche: Consorzio di Bonifica Ufita: Palumbo Presidente pro tempore

Leggi anche: Francesco Acquaroli, chi è il presidente rieletto delle Marche: l'esponente FdI e tifosissimo dell'Inter

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il sisma ha distrutto tutto ma il Consorzio di bonifica ora vuole le tasse dal 2016. Lettera-appello alla Regione Marche - Il terremoto del 2016 è stata una catastrofe da cui ancora le Marche si devono rialzare eppure c’è chi ha già cominciato a bussare cassa nelle tasche dei terremotati, chiedendo gli arretrati ... corriereadriatico.it

Consorzio unico bonifica, bilancio attività a un anno da nascita - Ad un anno dalla sua istituzione, Il Consorzio di bonifica unico, nato dalla fusione di tutti gli enti territoriali, ha tracciato un bilancio e illustrato a Vibo Valentia le linee guida dell'impegno ... ansa.it

Canali ostruiti, rifiuti e degrado. Nel Salento un Comune diffida il Consorzio di bonifica - «Canali carenti di manutenzione e ostruiti da rovi e rifiuti urbani di vario genere», a Nociglia la situazione «è di totale abbandono, il Consorzio di bonifica intervenga con opere consortili sui ... quotidianodipuglia.it

AUGURI DI BUON 2026! Si sta concludendo un anno di grande impegno e di importanti risultati per il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno Di fronte un anno ancora ricco di sfide per il nostro Ente. Ci stiamo preparando!!! Intanto tanti auguri a tutti! Anbi Toscan - facebook.com facebook

Incontro consorzio bonifica interventi Aspio ift.tt/l4g3FGQ #evento #takethedate x.com