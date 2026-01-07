Consorzio Asi il presidente Vessichelli | Ringrazio Gazzella comportamento lodevole il suo
Il presidente del Consorzio Asi di Benevento, Domenico Vessichelli, esprime gratitudine all’Avvocato Guerino Gazzella per il suo impegno professionale e il comportamento esemplare dimostrato nel corso dei tre anni di incarico, conferitogli dal Presidente De Luca. Un ringraziamento che riflette l’apprezzamento sincero del Consiglio e di tutti i dipendenti per il contributo di Gazzella, considerato di grande valore per l’ente.
Il Presidente Domenico Vessichelli esprime, a nome del Comitato Direttivo, del Consiglio Generale e dei dipendenti tutti del Consorzio Asi di Benevento, un apprezzamento sincero per il contributo di competenza professionale prestato dall'Avvocato Guerino Gazzella nell'espletamento del proprio incarico conferitogli tre anni addietro dal Presidente De Luca. "Guerino Gazzella, oltre che al Presidente della Regione Campania, ha presentato anche al nostro Consorzio una nota di dimissioni, quale componente del CDA, peraltro preventivamente annunciate. Al fine di scongiurare eventuali strumentalizzazioni derivanti dalla nomina ad assessore regionale di sua moglie, Maria Carmela Serluca, e con l'unica motivazione reale dettata dall'opportunità, l'avvocato Gazzella ha dato testimonianza di un comportamento esemplare.
