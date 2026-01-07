Il presidente del Consorzio Asi di Benevento, Domenico Vessichelli, esprime gratitudine all’Avvocato Guerino Gazzella per il suo impegno professionale e il comportamento esemplare dimostrato nel corso dei tre anni di incarico, conferitogli dal Presidente De Luca. Un ringraziamento che riflette l’apprezzamento sincero del Consiglio e di tutti i dipendenti per il contributo di Gazzella, considerato di grande valore per l’ente.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Presidente Domenico Vessichelli esprime, a nome del Comitato Direttivo, del Consiglio Generale e dei dipendenti tutti del Consorzio Asi di Benevento, un apprezzamento sincero per il contributo di competenza professionale prestato dall’Avvocato Guerino Gazzella nell’espletamento del proprio incarico conferitogli tre anni addietro dal Presidente De Luca. “Guerino Gazzella, oltre che al Presidente della Regione Campania, ha presentato anche al nostro Consorzio una nota di dimissioni, quale componente del CDA, peraltro preventivamente annunciate. Al fine di scongiurare eventuali strumentalizzazioni derivanti dalla nomina ad assessore regionale di sua moglie, Maria Carmela Serluca, e con l’unica motivazione reale dettata dall’opportunità, l’avvocato Gazzella ha dato testimonianza di un comportamento esemplare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Consorzio Asi, il presidente Vessichelli: “Ringrazio Gazzella, comportamento lodevole il suo”

Leggi anche: Nord Sud Invest, a Gorizia presente anche il Consorzio Asi con il presidente Vessichelli

Leggi anche: Giunta Fico, caso Serluca: Gazzella si dimette dall’ASI e attacca Barone

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Domenico Vessichelli(Consorzio ASI di Benevento): Zona Economica Speciale Unica e le sfide economiche nel 2026; Finanziaria e Milleproroghe per le Zes. Vessichelli: luci ed ombre per imprese; Nomina Serluca, Vessichelli: Auguri di un proficuo lavoro; Vessichelli Asi | ‘Legge di Bilancio e Milleproroghe le opportunità e le sfide per le PMI’.

Serluca nella Giunta Fico, gli auguri del presidente del Consorzio Asi Vessichelli - Con il varo della nuova Giunta regionale campana, fra i dieci assessori che ne compongono l’esecutivo fa il suo ingresso con la delega all’Agricoltura, la Professoressa Maria Carmela Serluca sannita d ... msn.com