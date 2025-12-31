Infortunio Bonny il rientro si avvicina | Chivu spera di riaverlo per questa partita

Cristian Chivu spera di poter contare su Bonny per le prossime partite di gennaio, dopo l’infortunio subito dall’attaccante francese. L’allenatore dell’Inter lavora per il suo rientro, che potrebbe avvenire in tempi brevi, in vista delle sfide decisive della stagione. Restano da monitorare gli aggiornamenti medici, ma le speranze di rivedere Bonny in campo sono concrete.

Inter News 24 Infortunio Bonny, l’attaccante francese vede la luce dopo l’infortunio: Cristian Chivu punta ad averlo al top per le sfide chiave di gennaio. L’ Inter ha ancora negli occhi il sinistro vincente di Lautaro Martínez a Bergamo, costruito da una combinazione inattesa ma efficace con Pio Esposito. In quel mosaico offensivo, però, mancava un tassello importante: Ange-Yoan Bonny, unica punta nerazzurra attualmente ai box, ma sempre più vicino al rientro. Allenamento personalizzato e segnali incoraggianti. Come racconta la Gazzetta dello Sport, Bonny ha svolto lavoro individuale insieme a Matteo Darmian, anche lui prossimo al recupero. 🔗 Leggi su Internews24.com

