Dati preliminari del 2025 | Pattern mostra andamento positivo nei settori principali

Pattern inizia il 2025 con segnali di ripresa. I dati preliminari mostrano un miglioramento nei principali settori, dopo un primo trimestre difficile. L’azienda, quotata all’Euronext Growth di Milano, ha investito molto negli ultimi quattro anni nel suo modello di business in un mercato molto competitivo. Ora, i numeri dimostrano che la strategia sta dando i suoi frutti, con un andamento più stabile e promettente.

**Pattern, il 2025 inizia a mostrare un andamento positivo: i dati preliminari rivelano un recupero graduale dopo un primo trimestre debole** Quattro anni dopo aver introdotto il proprio modello di business in una settore fortemente competitivo, Pattern – azienda quotata all'Euronext Growth Milan e specializzata nella progettazione, nell'ingegneria, nello sviluppo, nella prototipazione e nella produzione di linee d'abbigliamento per prestigiosi marchi mondiali – sta cominciando a mostrare un andamento positivo. I dati preliminari relativi al 2025, presentati a fine 2025, indicano un recupero graduale, nonostante un andamento debole registrato nel primo trimestre dell'esercizio.

