Terni e provincia approvato il bilancio del Comitato ATC 3 | Interventi nei principali settori della gestione faunistico-venatoria

Il Comitato dell’Ambito Territoriale di Caccia numero 3 (area ternano-orvietano) ha approvato – lo scorso 22 dicembre - il bilancio preventivo per l’anno 2026, predisposto sulla base del programma di gestione licenziato dall’ufficio di presidenza e dalla commissione bilancio. Il documento. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Leggi anche: Dagli interventi sugli impianti sportivi ai cimiteri, approvato il bilancio del primo semestre Leggi anche: Regione Puglia: giunta, i principali provvedimenti ieri Nei vari settori Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Provincia Terni, bilancio di previsione 2026/28: il 23 dicembre seduta del Consiglio e Assemblea dei Sindaci; Approvato il bilancio di previsione della Provincia di Perugia; Approvato il Bilancio di previsione della Provincia: investimenti per 24 milioni di euro; Provincia di Frosinone, approvato il Bilancio di previsione 2026–2028. Provincia, oggi in Sala Secci dalle 15,30 via all’iter per il bilancio di previsione 2026/28 - NewTuscia – TERNI – Oggi pomeriggio, martedì 23 dicembre, si svolgeranno dalle 15,30 l’Assemblea dei Sindaci e il Consiglio provinciale per l’approvazione dello schema di bilancio di previsione 2026/ ... newtuscia.it

Il bilancio della Provincia. Oltre 60 milioni per strade, scuole e ricostruzione - Il Consiglio si è espresso ieri con 8 voti favorevoli e 3 astenuti. msn.com

Bilancio di previsione Terni, via libera del consiglio: disavanzo di circa 6,4 milioni - Dopo ore di discussione e 45 emendamenti, tutti respinti, Palazzo Spada ha dato il via libera al Documento unico di programmazione (Dup). umbria24.it

Regione Umbria Orvieto in provincia di Terni Foto di Gian Luigi Maravalle #fblifestyle - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.