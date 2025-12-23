Moncalieri esagitato aggredisce un’operatrice ecologica e i carabinieri | arrestato

A Moncalieri, un uomo ha aggredito un’operatrice ecologica mentre stava svolgendo il suo lavoro in piazza Caduti per la Libertà. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’individuo, che si è mostrato esagitato durante l’accaduto. L’episodio sottolinea l’importanza del rispetto per il personale impegnato nelle attività di pubblica utilità e tutela ambientale.

