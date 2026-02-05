Daniela Vergara in lacrime per Luca Giurato da Caterina Balivo | Era la mia tavolozza di colori

Daniela Vergara si è commossa davanti alle telecamere di Caterina Balivo, ricordando Luca Giurato con le lacrime agli occhi. La donna ha detto che lui era “la sua tavolozza di colori”, portando alla luce i quarant’anni di vita condivisa tra Montecitorio e la televisione italiana. Un ricordo intenso di un amore durato una vita, che emerge ora nella semplicità di parole sincere.

Quarant’anni di vita insieme, un amore nato tra i corridoi di Montecitorio e consolidato davanti alle telecamere della televisione italiana. Daniela Vergara, ospite nel salotto de La volta buona condotto da Caterina Balivo, ha ricordato con profonda emozione la sua lunga storia d’amore con Luca Giurato, lo storico conduttore di Uno Mattina scomparso l’11 settembre 2024, amatissimo dal pubblico italiano anche per le sue irresistibili gaffes. L’intervista, trasmessa oggi, 5 febbraio 2026, ha mostrato una Vergara visibilmente commossa mentre ripercorreva i ricordi del marito. La giornalista non è riuscita a trattenere le lacrime quando ha parlato della scomparsa improvvisa di Giurato: Lui è andato via all’improvviso. 🔗 Leggi su Cultweb.it

