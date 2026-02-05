Daniela Vergara commossa ricorda Luca Giurato | Era la mia tavolozza di colori manca tutto di lui anche i difetti

Daniela Vergara si commuove in tv ricordando il marito Luca Giurato. Dopo 40 anni di amore, rivela quanto la sua presenza fosse fondamentale, anche nei difetti. La donna parla per la prima volta pubblicamente della scomparsa dell’ex giornalista, sottolineando come la loro relazione fosse fatta di passioni condivise e di una diversità che li ha rafforzati.

Daniela Vergara commossa ricorda Luca Giurato: Era la mia tavolozza di colori, manca tutto di lui anche i difettiNella puntata di giovedì 5 febbraio de La Volta Buona, è stata ospite Daniela Vergara, giornalista e moglie di Luca Giurato. Per la prima volta, a un anno e mezzo dalla sua scomparsa, parla del dolore ... fanpage.it

Oggi con Daniela Vergara ricorderemo il marito Luca Giurato. E omaggeremo Fabrizio Frizzi, oggi sarebbe stato il suo compleanno! #LVB x.com

