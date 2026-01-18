La grazia di Sorrentino il Presidente della Repubblica nuova maschera umana del Potere

«La grazia» di Paolo Sorrentino è un film italiano del 2025 che esplora la figura del Presidente della Repubblica come simbolo di potere e umanità. Attraverso una narrazione sobria e riflessiva, il film invita a considerare le sfumature di un ruolo istituzionale, mettendo in luce le complessità e le responsabilità di chi rappresenta l’autorità in un contesto contemporaneo. Un’opera che stimola una lettura approfondita del rapporto tra potere e umanità.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.