La grazia di Sorrentino il Presidente della Repubblica nuova maschera umana del Potere

«La grazia» di Paolo Sorrentino è un film italiano del 2025 che esplora la figura del Presidente della Repubblica come simbolo di potere e umanità. Attraverso una narrazione sobria e riflessiva, il film invita a considerare le sfumature di un ruolo istituzionale, mettendo in luce le complessità e le responsabilità di chi rappresenta l’autorità in un contesto contemporaneo. Un’opera che stimola una lettura approfondita del rapporto tra potere e umanità.

Titolo: La grazia Titolo originale: La grazia Regia: Paolo Sorrentino Paese di produzione anno durata: Italia 2025 131 min. Sceneggiatura: Paolo Sorrentino Fotografia: Daria D'Antonio Montaggio: Cristiano Travaglioli Cast: Toni Servillo, Anna Ferzetti, Orlando Cinque, Massimo Venturiello, Milvia Marigliano, Giuseppe Gaiani, Giovanna Guida, Alessia Giuliani, Roberto Zibetti, Vasco Mirandola, Linda Messerklinger, Rufin Doh Zeyenouin Produzione: The Apartment, Numero 10 e PiperFilm Distribuzione: PiperFilm Programmazione: Conca Verde Bergamo, Notorious Cinemas Curno, UCI Cinemas Orio, Arcadia Stezzano, Starplex Romano di Lombardia, Treviglio Anteo spazioCinema "Di chi sono i nostri giorni?".

