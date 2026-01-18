La grazia di Sorrentino il Presidente della Repubblica nuova maschera umana del Potere
«La grazia» di Paolo Sorrentino è un film italiano del 2025 che esplora la figura del Presidente della Repubblica come simbolo di potere e umanità. Attraverso una narrazione sobria e riflessiva, il film invita a considerare le sfumature di un ruolo istituzionale, mettendo in luce le complessità e le responsabilità di chi rappresenta l’autorità in un contesto contemporaneo. Un’opera che stimola una lettura approfondita del rapporto tra potere e umanità.
Titolo: La grazia Titolo originale: La grazia Regia: Paolo Sorrentino Paese di produzione anno durata: Italia 2025 131 min. Sceneggiatura: Paolo Sorrentino Fotografia: Daria D’Antonio Montaggio: Cristiano Travaglioli Cast: Toni Servillo, Anna Ferzetti, Orlando Cinque, Massimo Venturiello, Milvia Marigliano, Giuseppe Gaiani, Giovanna Guida, Alessia Giuliani, Roberto Zibetti, Vasco Mirandola, Linda Messerklinger, Rufin Doh Zeyenouin Produzione: The Apartment, Numero 10 e PiperFilm Distribuzione: PiperFilm Programmazione: Conca Verde Bergamo, Notorious Cinemas Curno, UCI Cinemas Orio, Arcadia Stezzano, Starplex Romano di Lombardia, Treviglio Anteo spazioCinema “Di chi sono i nostri giorni?”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Ieri ho visto La Grazia di Sorrentino, alle 22,20. Ormai, è mia consuetudine andare al cinema la sera tardi. Ho rischiato di addormentarmi Vediamo. Molti hanno definito il film "noioso". In realtà, anche secondo me, lo è!!! Ma credo si tratti di una noia indotta, int - facebook.com facebook
“La grazia”, Sorrentino in gran forma per un film profondo e poetico ilsole24ore.com/art/film-uscit… x.com
