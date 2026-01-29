Nel mondo del lavoro, la questione delle molestie di genere e sessuali torna al centro del dibattito. Domenico Tambasco evidenzia come, in molti ambienti, il consenso possa essere solo una maschera quando il potere è sbilanciato. La parola “sottomissione” resta spesso in secondo piano, anche se rappresenta un elemento chiave per capire cosa succede davvero dietro le quinte.

di Domenico Tambasco Nel dibattito pubblico sulle molestie di genere e sessuali nei luoghi di lavoro, una parola resta ancora ai margini, nonostante la sua forza dirompente: sottomissione. È una parola scomoda, perché incrina una delle certezze più rassicuranti del diritto tradizionale: l'idea che il consenso, quando formalmente espresso, basti a legittimare una relazione, un atto, una scelta. Eppure, proprio qui si annida il cuore del problema. Il diritto antidiscriminatorio italiano lo ha espresso da tempo. Il Codice delle pari opportunità (d.lgs. 1982006), infatti, afferma un principio chiaro: gli atti, i patti e i provvedimenti che incidono sul rapporto di lavoro e che vengono adottati "in conseguenza" della sottomissione – da parte della vittima – alle molestie di genere o sessuali, sono radicalmente nulli, vale a dire privi di qualsiasi effetto giuridico (art.

© Ilfattoquotidiano.it - Se il potere è squilibrato, il consenso può essere una maschera. È così nei luoghi di lavoro

L'onorevole Auriemma del Movimento 5 Stelle denuncia con fermezza la decisione del Governo di opporsi all'installazione dei defibrillatori nei luoghi di lavoro.

La Scuola Edile di Arezzo presenta un nuovo progetto dedicato alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

