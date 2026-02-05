Gli scavi nelle Prealpi bergamasche hanno portato alla luce il cranio fossilizzato di un rettile marino di oltre 200 milioni di anni fa. Si tratta di un esemplare giovane di Macroplacus raeticus, un animale con un guscio simile a quello di una tartaruga. Il ritrovamento apre nuove finestre sulla fauna del periodo e sulla vita di questi antichi predatori marini.

Scoperto sulle Prealpi bergamasche il cranio fossile di un antico rettile marino corazzato, dall'aspetto simile a una tartaruga, che è vissuto oltre 200 milioni di anni fa: si tratta di un esemplare giovanile di Macroplacus raeticus, una specie appartenente al gruppo dei placodonti, che devono il loro nome ai caratteristici denti a forma di piastra usati per macinare l’involucro duro di molluschi e crostacei. Il reperto, ora esposto al Museo civico di scienze naturali 'Enrico Caffi' di Bergamo, è descritto nello studio pubblicato sulla Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia da Stefania Nosotti e Simone Maganuco, ricercatori indipendenti affiliati al Museo di Storia Naturale di Milano, insieme a Federico Confortini del museo bergamasco. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Dalle Prealpi bergamasche il cranio di un antico rettile marino corazzato

Il ritrovamento ha sorpreso gli esperti: a Orezzo, tra le montagne di Gazzaniga, è stato trovato un cranio fossile di un rettile corazzato vissuto circa 200 milioni di anni fa.

