Dall’Ara Pacis ai Fori Imperiali tutti i musei diventati gratuiti a Roma per i residenti

A partire da febbraio, molti musei di Roma sono diventati gratuiti per i residenti. Dall’Ara Pacis ai Fori Imperiali, chi vive in città può entrare senza pagare, una novità che ha già attirato molti visitatori locali. La misura mira a far scoprire di più il patrimonio culturale della capitale e a rendere più accessibili le attrazioni storiche.

(Adnkronos) – A febbraio è scattata una piccola grande rivoluzione per il Sistema Musei Civici di Roma Capitale. È entrato in vigore il nuovo sistema tariffario che prevede che i musei siano gratuiti per tutte le cittadine e i cittadini residenti a Roma e nella Città Metropolitana. "Un passo concreto per rendere il patrimonio culturale

Da venerdì 1° febbraio, i musei civici di Roma offriranno l’ingresso gratuito ai residenti.

Ara Pacis, Accademia di Belle Arti, Santa Cecilia, Musei Capitolini: dal 16 al 21 febbraio Roma capitale della ricerca artisticapoliticamentecorretto.com - Ara Pacis, Accademia di Belle Arti, Santa Cecilia, Musei Capitolini: dal 16 al 21 febbraio Roma capitale della ricerca artistica ... politicamentecorretto.com

Impressionismo e Oltre. Capolavori dal Detroit Institute of Arts: al museo dell’Ara Pacis 50 dipinti straordinariFino al 3 maggio 2026 il museo capitolino accoglie una delle mostre più attese della stagione culturale italiana che include nomi del calibro di Degas, Renoir, Cézanne, Van Gogh, Pissarro, Matisse, Pi ... quotidiano.net

