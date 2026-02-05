Dall’Ara Pacis ai Fori Imperiali tutti i musei diventati gratuiti a Roma per i residenti

A partire da febbraio, molti musei di Roma sono diventati gratuiti per i residenti. Dall’Ara Pacis ai Fori Imperiali, chi vive in città può entrare senza pagare, una novità che ha già attirato molti visitatori locali. La misura mira a far scoprire di più il patrimonio culturale della capitale e a rendere più accessibili le attrazioni storiche.

(Adnkronos) – A febbraio è scattata una piccola grande rivoluzione per il Sistema Musei Civici di Roma Capitale. È entrato in vigore il nuovo sistema tariffario che prevede che i musei siano gratuiti per tutte le cittadine e i cittadini residenti a Roma e nella Città Metropolitana. "Un passo concreto per rendere il patrimonio culturale

