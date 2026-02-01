Roma crolla un pino ai Fori Imperiali | tre feriti

Un pino è caduto ai Fori Imperiali e ha ferito una ragazza. È successo questa mattina, domenica 1 febbraio. L’albero si è spezzato all’improvviso, colpendo una donna che passava in zona. Sul posto sono arrivati i soccorsi, e la donna è stata portata in ospedale con ferite non gravi. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di messa in sicurezza.

La donna trasportata all'ospedale Sant'Eugenio. È il terzo albero che cade sulla strada del Centro Storico dall'inizio di quest'anno. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia locale Un albero è crollato ai Fori Imperiali ed ha ferito tre persone, una 17enne e due turisti. Il pino ha ceduto nella tarda mattinata di oggi - domenica 1 febbraio - altezza via di San Pietro in Carcere e in seguito alla caduta le cui fronde hanno raggiunto alcuni passanti, nessuno ferito gravemente. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie del I gruppo Centro della polizia locale di Roma Capitale, i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri.🔗 Leggi su Romatoday.it Approfondimenti su Fori Imperiali Roma, crolla un pino ai Fori Imperiali: ferita una ragazza Questa mattina ai Fori Imperiali un pino si è schiantato sulla strada, ferendo una ragazza che passava di lì. Maltempo a Roma, crolla pino di 20 metri ai Fori Imperiali A causa delle recenti condizioni meteorologiche avverse a Roma, un pino di oltre 20 metri si è abbattuto domenica sera in via dei Fori Imperiali, vicino al Colosseo. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Fori Imperiali Argomenti discussi: Maltempo, oltre dieci alberi caduti a Roma: auto danneggiate, colpito un bus alla Balduina; Maltempo a Roma, albero cade su auto all'Eur: un ferito; Roma: temporali, allagamenti, traffico e diversi alberi caduti. La protesta dei residenti di Bel Poggio: Isolati; Albero caduto in viale Trastevere: linee tram 3 e 8 sostituite da navette. Roma, crolla un pino in via dei Fori Imperiali: tre persone schiacciate e ferite. Ambulanze sul postoAncora un crollo di un pino in viale dei Fori Imperiali, nel cuore di Roma: a distanza di poche settimane un altro pino è caduto questa ... msn.com Fori Imperiali, crolla un pino fra i turisti: paura a due passi dal Colosseo e tre feritiFori Imperiali, un pino enorme cade fra i turisti: tre feriti e paura a due passi dal Colosseo. Sirene, transenne e traffico impazzito in centro ... romait.it Al via i lavori su Via dei Fori Imperiali per il ripristino di circa 22.000 mq di sampietrini fino a Piazza del Colosseo. La carreggiata sarà ridotta per lasciare più spazio ai pedoni, anche in risposta al forte aumento dei flussi dopo l’apertura della nuova stazione Co - facebook.com facebook Chiusa via dei Fori Imperiali dalle ore 07:13 del 05/01/2026 alle 23:00 del 06/01/2026 su disposizione della Polizia Locale Deviate le linee bus 51, 75, 85, 87, 117 e 118. Info: tinyurl.com/yerthwnm x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.