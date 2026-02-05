Dalla notte di Wembley al Manuzzi, il Cesena annuncia l’arrivo di un nuovo giocatore. Si tratta di un campione d’Europa, scelto dal direttore sportivo Filippo Fusco per rafforzare la squadra. Massimo Agostini sottolinea come le opportunità vadano colte al volo, e in questo caso il club ha fatto una mossa importante. Il nuovo acquisto ha caratteristiche tecniche di livello, pronte a mettere in campo per aiutare il Cesena a fare bene in questa stagione.

Un campione d’Europa al Cesena. Perché, come dice Massimo Agostini "le opportunità, bisogna essere bravi a coglierle e il direttore sportivo Filippo Fusco ha preso un giocatore con caratteristiche tecniche importanti, che ci servivano". Il giocatore in questione è il centrocampista Gaetano Castrovilli, classe 1997, tra quelli che hanno alzato al cielo inglese sopra Wembley la coppa conquistata dall’Italia nell’estate del 2021. Castrovilli, cosa ci fa qui? "Ognuno deve sapersi mettere in discussione e io lo ho fatto con grande fiducia ed entusiasmo. Dopo anni caratterizzati da problemi fisici, ho deciso di ripartire dalla serie B, che è un campionato importante, nel quale l’impatto fisico si fa sentire tanto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dalla notte di Wembley al Manuzzi. Castrovilli: "Pronto a una nuova sfida"

La Coppa Italia Women torna al Manuzzi, regalando una sfida imperdibile tra il Cesena e la Juventus, campione d'Italia e protagonista anche in Champions League.

