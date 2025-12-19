La Coppa Italia Women torna al Manuzzi Sfida in bianconero arriva la Juve campione

La Coppa Italia Women torna al Manuzzi, regalando una sfida imperdibile tra il Cesena e la Juventus, campione d’Italia e protagonista anche in Champions League. Dopo aver eliminato il Brescia agli ottavi, la squadra femminile del Cavalluccio si prepara ad affrontare una delle formazioni più potenti del calcio femminile italiano, in un match emozionante che promette spettacolo e passione tra le mura dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi.

© Ilrestodelcarlino.it - La Coppa Italia Women torna al Manuzzi. Sfida in bianconero, arriva la Juve campione Prima il Manchester United, poi il Cesena. La squadra femminile del Cavalluccio che milita nel campionato di calcio di serie B, eliminando il Brescia ai sedicesimi di Coppa Italia, si è regalata il sogno di sfidare, tra le mura amiche dell’ Orogel Stadium Dino Manuzzi, la Juventus campione d’Italia e lanciatissima pure in Champions League, dove è appunto reduce dalla sfida col blasonato club inglese. "Si giocherà domenica 21 alle 14.30 – anticipa il direttore sportivo Elvio Sanna – e sarà una grande festa per tutti coloro che vorranno partecipare all’evento. Gli ottavi di finale si disputano a gara secca, dunque chi vince passa il turno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Juve Udinese Coppa Italia 0-0 LIVE: inizia la sfida dello Stadium! Leggi anche: Arsenal Women–FC Twente Women: sfida chiave per la Women’s Champions League Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. La Coppa Italia Women torna al Manuzzi. Sfida in bianconero, arriva la Juve campione; Coppa Italia Women | Dove vedere Cesena-Juventus; Sitting volley: Nola e Pisa alzano la Coppa Italia maschile e femminile; Presentate le Finali della Coppa Italia Frecciarossa di Volley femminile, a Torino il 24 e 25 gennaio 2026. La Coppa Italia Women torna al Manuzzi. Sfida in bianconero, arriva la Juve campione - Il ds Sanna: "Ci godremo la chance conquistata" ... ilrestodelcarlino.it

Coppa Italia Women, il cammino delle viola - Sarà una gara secca in trasferta quella di Granarolo dell’Emilia, da giocare contro il Bologna che ... nove.firenze.it

Coppa Italia, Cesena-Juventus Women: ecco dove sarà visibile il match - La Juventus, tramite una nota ufficiale, ha comunicato dove sarà visibile la gara di Coppa Italia femminile tra le Women e il Cesena: "L'ultima ... tuttojuve.com

Ecco il resoconto della seconda tappa di Coppa Italia che si è svolta lo scorso weekend a Torino. Grazie AltaReziaNews e grazie Lele! - facebook.com facebook

COPPA ITALIA FEMMINILE DI SITTING VOLLEY Cedacri GiocoParma e Dream Volley Pisa si contenderanno il trofeo tricolore La news completa: federvolley.it/node/132361 La gallery: federvolley.it/sitting-volley… #SVTricolore | #SittingVolley x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.