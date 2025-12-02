Barilla e Pizzaut insieme per Pastaut una nuova sfida di inclusione che passa dalla pasta

Il Gruppo Barilla e PizzAut scrivono un nuovo capitolo della loro partnership all'insegna dell'inclusione: dal 2026 i ristoranti PizzAut diventeranno anche PastAut, servendo primi piatti preparati con pasta Barilla. L'accordo, annunciato in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità (3 dicembre), prevede la donazione di attrezzature professionali per la preparazione e il servizio della pasta e la formazione dei ragazzi autistici a cura degli chef di Academia Barilla, che saranno al fianco dei ragazzi in cucina con attenzione e cura. Inoltre, il sostegno dell’azienda al progetto si struttura ulteriormente grazie ad un’assunzione che si concretizzerà entro la fine dell’anno di un giovane con autismo, che lavorerà in distacco presso PizzAut con contratto Barilla. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Barilla e Pizzaut insieme per Pastaut, una nuova sfida di inclusione che passa dalla pasta

