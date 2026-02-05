Dal Mar Ionio riemerge una nave romana carica di garum la salsa di pesce amata dagli imperatori Scoperta archeologica senza precedenti

Un team di archeologi ha riportato in superficie una nave romana affondata nel Mar Ionio. La nave era carica di garum, la famosa salsa di pesce che gli antichi romani apprezzavano molto. La scoperta rappresenta un passo importante per la storia sommersa del Mediterraneo. Gli scavi continuano, e ora si cerca di capire meglio quanto questa nave possa dirci sulla vita e le rotte commerciali di mille anni fa.

Il Mar Ionio ha deciso di regalarci una storia che porta il profumo del mare e dell'Impero romano, e a raccontarcela è una nave che trasportava garum affondata secoli e secoli fa lungo le rotte del Mediterraneo. Ma quella che ci narra non è soltanto il ricordo di un'epoca passata e gloriosa per Roma, ma è anche un capitolo di vita quotidiana, che passa anche e per forza da uno dei condimenti più amati dai latini.

Una nave romana con molte anfore è stata trovata nel Mar Ionio, al largo delle coste pugliesi.

Durante le operazioni di controllo nel mare dello Ionio, la Guardia di finanza ha scoperto i resti di una nave romana.

