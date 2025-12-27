Castel Gandolfo Chiavi alterate e grimaldelli al seguito Denunciate dai Carabinieri tre persone dell’Europa dell’Est un 31enne un 28enne e un 25enne domiciliati nel campo nomadi di Via Salone

27 dic 2025

CASTEL GANDOLFO – I Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno denunciato in stato di libertà tre soggetti, un 31enne

© Cronachecittadine.it - Castel Gandolfo. Chiavi alterate e grimaldelli al seguito. Denunciate dai Carabinieri tre persone dell’Europa dell’Est, un 31enne, un 28enne e un 25enne domiciliati nel campo nomadi di Via Salone

castel gandolfo chiavi alterateCastel Gandolfo, controlli anti-furti: tre uomini denunciati con attrezzi da scasso in auto - I Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno denunciato in stato di libertà tre soggetti, un 31enne, un 28enne e un 25enne, originari dell’est ... castellinotizie.it

castel gandolfo chiavi alterateCastel Gandolfo, fermati con attrezzi da scasso: tre denunciati dai carabinieri - Un dettaglio che non è sfuggito ai carabinieri, impegnati nei controlli contro i furti in casa. msn.com

