Castel Gandolfo Chiavi alterate e grimaldelli al seguito Denunciate dai Carabinieri tre persone dell’Europa dell’Est un 31enne un 28enne e un 25enne domiciliati nel campo nomadi di Via Salone
Cronache Cittadine CASTEL GANDOLFO – I Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno denunciato in stato di libertà tre soggetti, un 31enne, L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Leggi anche: Beccati in auto con chiavi alterate e grimaldelli: cerignolani arrestati dopo un lungo inseguimento
Leggi anche: Controlli serrati dei Carabinieri nei comuni dell'Irpinia: denunciate tre persone
Castel Gandolfo, controlli anti-furti: tre uomini denunciati con attrezzi da scasso in auto - I Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno denunciato in stato di libertà tre soggetti, un 31enne, un 28enne e un 25enne, originari dell’est ... castellinotizie.it
Castel Gandolfo, fermati con attrezzi da scasso: tre denunciati dai carabinieri - Un dettaglio che non è sfuggito ai carabinieri, impegnati nei controlli contro i furti in casa. msn.com
I carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo hanno arrestato un 51enne originario della Repubblica Ceca, ma residente a Roma, gravemente indiziato dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti a offendere. In particolare, i militari della - facebook.com facebook
Da Castel Gandolfo Papa Leone XIV chiede almeno 24 ore di pace globale a Natale e ribadisce il valore della vita umana. x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.