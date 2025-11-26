L’ Associazione delle imprese familiari ( Die Familienunternehmer Verband ) che raccoglie aziende che generano almeno un milione di euro di fatturato annuo e hanno almeno dieci dipendenti, è la prima ad aver rotto gli indugi: ha dichiarato a Handelsblatt l’abbandono della “strategia firewall” anti AfD, seppure col fine di voler ridurre l’ appeal del partito populista. L’Associazione raccoglie circa 6.500 aziende familiari e si considera rappresentante degli interessi di circa 180mila imprenditori. La presidentessa Marie-Christine Ostermann ha confermato al quotidiano economico tedesco che ad ottobre a Berlino, durante la sua serata davanti ai membri del parlamento, sono stati invitati anche delegati AfD, revocando a livello nazionale un divieto di contatto che nelle rappresentanze regionali non era già mai stato strettamente rispettato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

I piccoli imprenditori tedeschi aprono a Afd. Critiche di Deutsche Bank e Spd