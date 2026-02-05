A San Girolamo parte il progetto 'Cicala'. Con quasi un milione di euro, si trasforma una villa confiscata in un centro multifunzionale per la comunità. L’intervento prevede lavori di riqualificazione, miglioramenti strutturali e un’attenzione speciale all’efficientamento energetico, pronti a rendere l’immobile un punto di riferimento per attività civiche e sociali.

L’intervento, dell’importo di 980mila euro, prevede la riqualificazione edilizia e degli spazi esterni, il consolidamento strutturale e l’efficientamento energetico dell’immobile, che sarà destinato a spazio civico multifunzionale. A esito dell’avviso regionale ‘Puglia Beni Comuni’ per la.🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondimenti su Villa Confiscata

Il 16 gennaio 2016 segna l’inizio di un percorso importante per Villa Giaquinto, trasformata da spazio abbandonato a centro civico della comunità.

Il Comune di Castel San Giorgio ha ottenuto un finanziamento per il progetto “Castel San Giorgio Sicura 2025”, volto al miglioramento della sicurezza urbana attraverso l’installazione di sistemi di videosorveglianza.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Villa Confiscata

Argomenti discussi: Bacoli inaugura il belvedere archeologico a Villa Ferretti, confiscata alla camorra; Bacoli, apre il parco Villa Ferretti belvedere su storia e mare; Nodo dell’emergenza abitatitva. Due case messe a disposizione di persone sfrattate e detenuti in prova; Petroliera russa sequestrata, Mosca: Usa non impediscano rimpatrio equipaggio. Londra: Abbiamo fornito sostegno.

Da villa confiscata a spazio civico multifunzionale: a San Girolamo finanziato il progetto 'Cicala'L'intervento di riqualificazione edilizia è stato finanziato per 980mila euro grazie all'avviso regionale 'Puglia Beni Comuni' che promuove il riutilizzo sociale di beni confiscati alla criminalità or ... baritoday.it

Foggia, una comunità per disabili nella villa confiscata al bossIl Comune di Foggia apre al terzo settore per la gestione Da ben tredici anni si è in attesa di una soluzione. Non riesce infatti a decollare il progetto ‘Dopo di Noi' Da ben tredici anni si è in ... lagazzettadelmezzogiorno.it

SAN GIROLAMO Scultura in marmo Autore: Gian Lorenzo Bernini Siena Duomo Santa Maria Assunta Cappella Madonna del Voto facebook