Operazione Riot | gli arresti tra i Pro-Pal a Torino

L’operazione Riot a Torino ha portato all’arresto di alcuni giovani sospettati di aver partecipato ai disordini durante le manifestazioni pro Palestina del 3 ottobre. La polizia ha identificato e fermato alcune persone ritenute coinvolte nei gravi incidenti verificatisi in quella occasione. L’episodio ha suscitato attenzione sulla gestione dei proteste e sulla sicurezza pubblica in città.

La polizia ha arrestato alcuni giovani di Torino ritenuti tra i principali responsabili dei gravi disordini avvenuti in città nel corso di manifestazioni pro Palestina lo scorso 3 ottobre. L’operazione, sotto la direzione della procura e della procura dei minorenni di Torino, è stata denominata riot. Gli incidenti. Il 3 ottobre scorso a Torino decine di migliaia di persone erano scese in piazza per lo sciopero generale indetto da Cgil e Usb, in solidarietà con la Palestina e con la Global Sumud Flotilla, in cortei diversi. Quello dei sindacati aveva sfilato senza incidenti, mentre con altri spezzoni si erano verificati gravi disordini in diversi punti della città. 🔗 Leggi su Open.online

