Mirabilandia e Adriasport festeggiano dieci anni di collaborazione. Il parco divertimenti più grande d’Italia unisce le forze con il leader dei tornei sportivi giovanili per offrire eventi e iniziative che coinvolgono bambini e famiglie. La partnership, avviata nel 2013, continua a portare divertimento e sport nella Riviera Romagnola, facendo crescere l’offerta turistica della zona.

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - Mirabilandia, il parco divertimenti più grande d'Italia e Adriasport, leader nel panorama dei tornei sportivi giovanili, celebrano quest'anno i 10 anni di una collaborazione solida e vincente, capace di coniugare sport, divertimento e turismo in Riviera Romagnola. Iniziata nel 2016, la partnership ha rappresentato un connubio perfetto tra l'adrenalina dei campi da gioco e quella delle attrazioni del Parco, con una formula che ha riscosso un successo sempre crescente: tutti gli atleti iscritti ai tornei Adriasport ricevono l'ingresso omaggio a Mirabilandia. Nel corso di questa lunga collaborazione, la sinergia tra le due realtà ha generato numeri importanti, con migliaia di giovani atleti che ogni anno, insieme alle loro famiglie, scelgono la Riviera Romagnola per partecipare ai tornei e vivere l'esperienza unica del Parco divertimenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mirabilandia e Adriasport celebrano 10 anni di collaborazione

Approfondimenti su Mirabilandia Adriasport

Il Museo Diocesano celebra i 270 anni dalla nascita di Wolfgang Amadeus Mozart, uno dei compositori più influenti della musica classica.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Mirabilandia Adriasport

Mirabilandia e Adriasport celebrano 10 anni di collaborazioneMirabilandia, il parco divertimenti più grande d’Italia e Adriasport, leader nel panorama dei tornei sportivi giovanili, celebrano quest'anno i 10 anni di una collaborazione solida e vincente, capace ... adnkronos.com

Adriasport - Tornei Giovanili. Open Ice Hits · We Are The Best Team. Il rispetto, la sportività, l’amicizia, l’accoglienza: valori che cerchiamo di trasmettere da sempre attraverso i nostri tornei vanno ben oltre il risultato finale. Vedere questi meravigliosi gesti ci rie - facebook.com facebook