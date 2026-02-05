Curling buona la prima per l’Italia | battuta la Corea 8-4

Dopo aver aperto con una vittoria, l’Italia di curling prosegue la sua striscia positiva. Stefania Costantini e Amos Mosaner vincono facilmente contro la Corea con il punteggio di 8-4. La coppia azzurra si è presa il comando già nel primo tempo e ha saputo controllare il match fino alla fine, portando a casa un’altra vittoria importante.

Continua la striscia di vittorie di Stefania Costantini ed Amos Mosaner nel doppio misto di curling: gli azzurri hanno liquidato la Corea con un netto 8-4, maturato alla fine di una gara che li ha visti passare in vantaggio netto già al giro di boa, consentendo loro di gestire il finale di gara. Dopo le vittorie alle Olimpiadi di Pechino e quelle al Mondiale dell’anno scorso, comincia nel migliore dei modi l’avventura della coppia in questi Giochi Olimpici. Dopo l’iniziale vantaggio della Corea, rappresentata da Kim Seonyeong e Jeong Yeongseok, va sotto nel punteggio in maniera netta tra il terzo ed il quarto round: alla pausa l’Italia è in vantaggio per 6-1.🔗 Leggi su Sportface.it Approfondimenti su Costantini Mosaner Italia-Corea e Italia-Canada oggi in tv, curling misto: orari Olimpiadi 5 febbraio, programma, streaming Oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 l’Italia debutta nel curling doppio misto. LIVE Italia-Corea del Sud, Olimpiadi curling 2026 in DIRETTA: avvio insidioso per Constantini/Mosaner Questa sera gli atleti italiani Constantini e Mosaner sono scesi in campo contro la Corea del Sud nella partita di curling alle Olimpiadi 2026. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Costantini Mosaner Argomenti discussi: Live blog di Milano Cortina 2026 - Aggiornamenti in diretta e ultime notizie dalle Olimpiadi; Buona la prima in Val Thorens. Ecco i risultati della seconda tappa del Freeride World Tour; Diretta live Olimpiadi Milano Cortina 4 febbraio 2026, risultati curling doppio misto, Franzoni 2° prima prova discesa; Olimpiadi invernali 2026 | Curling in Australia, il commentatore di rugby Andrew Swain cerca la qualificazione video. Olimpiadi, buona la prima per Constantini e Mosaner: la coppia d'oro del curling apre i Giochi superando la Corea del Sud 8-4CORTINA D'AMPEZZO. Fanno sembrare tutto facile, Stefania Constantini e Amos Mosaner: la prima giornata del round robin del torneo olimpico di doppio misto di curling per la coppia d'oro del curling it ... ildolomiti.it Curling, buona la prima per l’Italia: battuta la Corea 8-4Continua la striscia di vittorie di Stefania Costantini ed Amos Mosaner nel doppio misto di curling: gli azzurri hanno liquidato la Corea con un netto 8-4, maturato alla fine di una gara che li ha ... sportface.it Tutto quello che vorreste sapere sul curling Disciplina olimpica dai Giochi di Nagano (1998), a Cortina avrà su di sé gli occhi del mondo con buone possibilità di medaglia per l’Italia. Imparate a conoscere le regole di questo sport e scoprite molte curiosità, anc facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.