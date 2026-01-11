mostra di arte presepiale da record oltre 20 mila visitatori in centro

SANSEPOLCRO La sesta edizione della Mostra di Arte Presepiale "Città di Sansepolcro", ideata e organizzata dall’ Accademia Enogastronomica della Valtiberina, ha totalizzato numeri da record di visitatori (siamo intorno ai 20mila) ed è stata molto apprezzata per le opere esposte. Un evento entrato nella classifica dei più importanti a livello nazionale nel mondo di questa antica arte, dove cultura, fede e tradizione si miscelano perfettamente. Sansepolcro e tutta la Valtiberina si confermano un territorio nel quale il presepe è l’indiscusso protagonista del periodo più bello dell’anno. "Un evento che ha richiesto lavoro e sacrifici – ha dichiarato il presidente dell’Accademia, Domenico Gambacci – e per l’allestimento hanno collaborato molte persone fra nostri soci, presepisti, associazioni locali, elettricisti, falegnami, decoratori e altri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

