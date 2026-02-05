Ludovica Rubbini | Nella cucina del SanBrite c’è anche la nostra città
Ludovica Rubbini, giovane bolognese di 22 anni, si trasferisce a Cortina per amore. Cambia vita e lascia Bologna, dove aveva sempre considerato la città come una seconda casa. Ora vive e lavora nella cucina del SanBrite, un locale che si apre anche alla sua città d’origine. La decisione nasce dall’affetto per il luogo e dalla passione per Riccardo Gaspari, chef e ex sciatore, con cui ha deciso di condividere questa nuova avventura.
A 22 anni Ludovica Rubbini si trasferisce a Cortina da Bologna. Cambia vita per amore del luogo frequentato fin da bambina ("lo consideravo già una seconda casa") e di Riccardo Gaspari, chef ed ex sciatore. Inizia a lavorare nell’agriturismo della famiglia di lui, intuendo il valore di quello che era ancora un diamante grezzo. Sui social comincia così a raccontarne la sostenibilità, a parlare di prodotti poveri e di eliminazione degli scarti. Nel 2011 all’agriturismo si affianca il caseificio, poi un vecchio garage viene trasformato in quello che oggi è il ristorante stellato SanBrite. E, in virtù del forte legame con Bologna, a tavola trovano spazio anche le tagliatelle al ragù. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Cortina D Ampezzo
Il campione di Masterchef Valerio Braschi e la proposta di matrimonio a Ludovica: “Ha detto sì nella città più bella del mondo”
Valerio Braschi, vincitore di MasterChef Italia, ha annunciato il suo matrimonio con Ludovica Franco, a cui ha fatto la proposta nella suggestiva cornice di Hyde Park, a Londra.
Festa del Tricolore, Mattarella: "Nella bandiera le basi della nostra civiltà". Meloni: "È la nostra storia"
In occasione dell’anniversario della nascita del Tricolore, il presidente Sergio Mattarella ha sottolineato come questa bandiera rappresenti le fondamenta della nostra civiltà.
Ultime notizie su Cortina D Ampezzo
Argomenti discussi: Ludovica Rubbini: Nella cucina del SanBrite c’è anche la nostra città.
Ludovica Rubbini: Nella cucina del SanBrite c’è anche la nostra cittàLa moglie dello chef Gaspari, nata sotto le Torri, vive a Cortina da tanti anni Qui si respira un’aria elettrica, le Olimpiadi sono un’occasione storica. ilrestodelcarlino.it
Dentro il SanBrite a Cortina, tra i larici e l'odore di latte caldo. La storia di Riccardo e Ludovica e il loro ristorante nato in una stallaIl SanBrite a Cortina riscrive lo stile della cucina di montagna: caseificio, malga, alta cucina, esperienze gourmet nel bosco. Una storia di disciplina, visione e radici che oggi guida una delle ... vogue.it
Ludovica Di Donato added a new photo. - Ludovica Di Donato facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.