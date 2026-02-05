Ludovica Rubbini | Nella cucina del SanBrite c’è anche la nostra città

A 22 anni Ludovica Rubbini si trasferisce a Cortina da Bologna. Cambia vita per amore del luogo frequentato fin da bambina ("lo consideravo già una seconda casa") e di Riccardo Gaspari, chef ed ex sciatore. Inizia a lavorare nell'agriturismo della famiglia di lui, intuendo il valore di quello che era ancora un diamante grezzo. Sui social comincia così a raccontarne la sostenibilità, a parlare di prodotti poveri e di eliminazione degli scarti. Nel 2011 all'agriturismo si affianca il caseificio, poi un vecchio garage viene trasformato in quello che oggi è il ristorante stellato SanBrite. E, in virtù del forte legame con Bologna, a tavola trovano spazio anche le tagliatelle al ragù.

