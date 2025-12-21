San Francisco resta al buio | maxi-blackout mette in ginocchio la città
Una grave interruzione di corrente ha lasciato senza elettricità circa 130 mila residenti: trasporti in difficoltà e l’invito delle autorità a restare in casa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: "San Giuliano è al buio, da tre sere è completo blackout: intervenire per garantire la sicurezza"
Leggi anche: Il cloud trema: il blackout di Amazon mette in ginocchio il mondo digitale
Usa, blackout a San Francisco: in 130mila senza elettricità; Usa, maxi blackout a San Francisco: in 130mila senza elettricità.
Il video del blackout San Francisco: circa 130mila cittadini al buio - Il Comune ha chiesto agli abitanti di rimanere in casa: semafori fuori uso e trasporti pubblici a rischio ... msn.com
Usa, blackout a San Francisco: in 130mila senza elettricità - Centotrentamila clienti della Pacific Gas & Electric Company, l’azienda che gestisce la distribuzione di elettricità a San Francisco, sono rimasti al buio nella serata di ieri a causa di ... tg24.sky.it
La graduatoria dell’U17 Eccellenza resta quasi invariata dallo scorso mese: le prime della classe si confermano, tra cui il Basket Corato, dove Francisco Ortolà sta dominando il campionato con 210 punti realizzati in 12 gare. L’esterno argentino classe 2009 facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.