San Francisco resta al buio | maxi-blackout mette in ginocchio la città

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una grave interruzione di corrente ha lasciato senza elettricità circa 130 mila residenti: trasporti in difficoltà e l’invito delle autorità a restare in casa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

