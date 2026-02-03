' Chiamata' ai cittadini per progettare Piazza De Gasperi l' iniziative dell' ente

Mercoledì 4 febbraio alle 19.30, il Comune di Cesa invita i cittadini a un incontro in sala consiliare. L’obiettivo è coinvolgere la comunità nella progettazione di Piazza De Gasperi. L’evento vuole ascoltare le idee e le proposte di chi vive e lavora in zona, per creare uno spazio che risponda alle esigenze di tutti.

Concorso di idee per la riqualificazione dello slargo. Ottenuto finanziamento nell'ambito del programma "Qualità dell'Architettura" Si terrà mercoledì 4 febbraio, alle 19,30, presso la sala consiliare del Comune di Cesa un incontro con i cittadini, per una progettazione partecipata. L'ente ha, infatti, ottenuto un finanziamento regionale nell'ambito del programma "Qualità dell'Architettura", per avviare un concorso di idee per la progettazione della nuova Piazza De Gasperi. Nell'ambito di questa iniziativa è necessario confrontarsi con cittadini, per raccogliere suggerimenti, idee. L'obiettivo è riqualificare Piazza De Gasperi, una area centrale del paese, intervenendo sul collegamento urbano col nuovo parcheggio comunale che si andrà a realizzare in Via Pietro Marsico.

