Casoria Emergenza crollo in via Cavour incontro in Prefettura | partono i sopralluoghi per la sicurezza

Questa mattina a Casoria si è tenuto un incontro in Prefettura, convocato dal Prefetto Michele Di Bari. Al centro della riunione, il crollo di una palazzina in via Cavour e gli sgomberi degli edifici vicini. Sono partiti i primi sopralluoghi per verificare la sicurezza delle zone interessate.

Si è tenuto questa mattina, venerdì 30 gennaio, in Prefettura un incontro convocato dal Prefetto Michele Di Bari per fare il punto sulla situazione legata al crollo della palazzina in via Cavour e agli sgomberi precauzionali degli edifici limitrofi. Alla riunione ha partecipato il sindaco Raffaele Bene insieme a una delegazione del Comitato Danneggiati di Via Cavour, insieme ai rappresentanti istituzionali coinvolti nella gestione dell’emergenza. Nel corso del vertice è emersa una notizia attesa dai residenti: nei prossimi giorni sarà possibile effettuare il sopralluogo tecnico nella cavità presente sotto l’area del crollo, rinviato nei giorni scorsi a causa delle avverse condizioni meteo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

