Cresce la raccolta dei rifiuti agricoli a Pollutri

A Pollutri la raccolta dei rifiuti agricoli continua a crescere. Nelle due giornate dedicate ai contenitori di fitofarmaci, 185 aziende agricole hanno portato i loro rifiuti all’area della Cantina San Nicola. Il numero di partecipanti aumenta di volta in volta, segno che sempre più agricoltori si impegnano a smaltire correttamente i materiali usati in campagna.

In due giorni 2.300 chilogrammi di contenitori di fitofarmaci; inoltre è stato raccolto olio esausto, avviato a corretto smaltimento : nelle due giornate di raccolta dei contenitori di fitofarmaci, svoltesi nell'area della Cantina San Nicola, hanno partecipato 185 piccole aziende agricole, confermando un trend positivo in costante crescita sia per il numero di utenti coinvolti sia per quantità di materiali conferiti. Ben 2.300 chilogrammi di contenitori di fitofarmaci sono infatti stati raccolti, assieme ad olio esausto che è stato avviato a corretto smaltimento.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Cia Campania si impegna a semplificare la gestione dei rifiuti agricoli, riducendo i vincoli e favorendo un percorso più efficiente per le imprese del settore.

