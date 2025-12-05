Sciopero generale dei rifiuti mercoledì 10 dicembre | a rischio raccolta e centri di raccolta
Sciopero nel settore della raccolta dei rifiuti in tutta la regione per l’intera giornata di mercoledì 10 dicembre 2025, nell’ambito delle iniziative a sostegno del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.Tsa ha comunicato che l’astensione dal lavoro riguarderà i. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
