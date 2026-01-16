Cia Campania | gestione dei rifiuti agricoli avanti sulla semplificazione e meno vincoli per le imprese

Cia Campania si impegna a semplificare la gestione dei rifiuti agricoli, riducendo i vincoli e favorendo un percorso più efficiente per le imprese del settore. In un contesto di evoluzione normativa, l’obiettivo è agevolare le attività agricole, mantenendo attenzione alla sostenibilità e alla tutela ambientale. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso procedure più chiare e meno onerose per le aziende agricole della regione.

Un segnale concreto di semplificazione per il mondo agricolo arriva sul tema della gestione dei rifiuti. Grazie all'azione di Cia-Agricoltori Italiani, è stata introdotta l'esenzione dall'obbligo di iscrizione al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) per gli imprenditori agricoli che adottano sistemi alternativi di tracciabilità e per le aziende con un volume d'affari annuo non superiore a 8.000 euro.La misura, prevista dalla legge di Bilancio (articolo 1, comma 789), riconosce finalmente le specificità del settore agricolo e va nella direzione di una sensibile riduzione degli adempimenti amministrativi, favorendo una gestione dei rifiuti più adeguata alle reali dimensioni e necessità delle imprese.

