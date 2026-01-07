Calciomercato Cremonese | colpo Luperto per Nicola! È fatta tutti i dell’operazione conclusa con il Cagliari

La Cremonese ha ufficializzato l’acquisto di Luperto dal Cagliari, rafforzando così la rosa di Davide Nicola. L’operazione, conclusa nelle ultime ore, rappresenta un importante intervento nel mercato invernale, con l’obiettivo di migliorare le prospettive di salvezza della squadra. Questo trasferimento si inserisce in un contesto di rinnovamento e strategie mirate a consolidare la posizione in classifica.

Il calciomercato invernale della Cremonese si apre con un'operazione destinata a spostare gli equilibri della lotta salvezza. La dirigenza lombarda, decisa a blindare la retroguardia per affrontare il girone di ritorno, ha sferrato l'attacco decisivo assicurandosi .

