Open day alla Stoppani Tra tecnologia inclusione e creatività

La scuola secondaria di primo grado Stoppani di Lecco 3 apre le sue porte in un open day all’insegna di tecnologia, inclusione e creatività. Un’occasione speciale per studenti e famiglie di scoprire un ambiente stimolante e innovativo, dove apprendimento e crescita personale si incontrano in un’atmosfera coinvolgente e aperta a tutte le diversità. Un evento che ha entusiasmato tutti i presenti, rafforzando il senso di comunità e scoperta.

La scuola secondaria di primo grado Stoppani di Lecco 3 ha aperto le porte a studenti e famiglie per un open day che ha registrato una partecipazione entusiasta. Una giornata - quella di sabato 13 dicembre - che ha messo in luce non solo la vivacità dei ragazzi e la passione dei docenti, ma anche. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Open Day “DolceMente”, presentata la nuova linea natalizia tra inclusione e artigianalità Leggi anche: Innovazione, creatività, musica, lingue e sostenibilità: via all'open day "8 for Future" Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Innovazione e tecnologia per il salvataggio in grotta: successo per l’Open Day 2025 all’Antro del Corchia - All’Antro del Corchia l’Open Day 2025 del CNSAS ha mostrato le nuove tecnologie per il soccorso in grotta con 56 tecnici da tutta Italia. nordest24.it Open Day Triennali - Moda e industrie creative In questa intervista, Diego Fumagalli di Studio Stoppani 10 racconta un intervento residenziale realizzato in via Melchiorre Gioia a Milano, nel cuore della nuova città che cambia. Le scelte progettuali hanno definito la percezione della facciata e la qualità degli - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.